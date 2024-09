Strage di Paderno Dugnano, la dinamica: «Il padre è stato colpito di spalle mentre soccorreva il fratellino» – Il video

«Il 17enne ha aggredito il fratello mentre dormiva, ma in qualche modo si è svegliato e ha fatto svegliare a sua volta i genitori. Quando sono arrivati prima ha colpito la madre e poi quando la madre si è accasciata, ha colpito il padre, di spalle, mentre prestava soccorso al figlio minore». Sono queste le parole della pm della Procura della Repubblica per i minorenni, Sabrina Ditaranto, che ricostruisce la dinamica della strage di Paderno Dugnano. Finora non c’è alcun motivo «tecnicamente valido» dietro al triplice omicidio. «Dal punto di vista sociologico e psicologico ovviamente sono aperte le indagini – ha dichiarato la pm durante la conferenza stampa – anche il 17enne non si dà una spiegazione. Ha parlato di un suo “malessere” da qualche giorno, un pensiero di uccidere, ma non legato alla famiglia». Non collegato a un impeto.

