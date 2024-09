Cade dall’altalena e il seggiolino la colpisce alla testa: morta una bambina di 6 anni nella Bergamasca

Una normale serata al parco giochi con gli amichetti si è trasformata in tragedia. A Villongo, città della Bergamasca, è morta una bambina dopo essere caduta dall’altalena. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri 2 settembre poco dopo le 21 al parco giochi don Abele Agostinelli di piazza Vittorio Veneto. La piccola Ritej, figlia di una coppia di origini marocchine e residente a Credaro, avrebbe compiuto 7 anni a ottobre.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la piccola si stava dondolando sull’altalena per disabili quando all’improvviso ha perso l’equilibrio ed è caduta a terra di fronte alla madre. L’altalena ha continuato a oscillare e, quando la bambina non si era ancora rialzata, l’ha colpita con forza alla testa ferendola gravemente. I motivi della caduta sono ancora da chiarire.

I soccorsi e il decesso

La madre Fatima, che aveva accompagnato lì Ritej, non si sarebbe subito accorta di quanto successo. L’allarme è stato lanciato da alcune persone che in quel momento erano presenti nel parco. Al loro arrivo, i sanitari hanno tentato manovre di rianimazione per diversi minuti. La bambina poi è stata trasportata di urgenza in elisoccorso all’Ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma è deceduta durante il trasporto. Il sindaco di Villongo si era recato sul luogo dell’accaduto, dove intorno alle 23 è arrivata notizia della morte. Le indagini sono adesso in mano ai carabinieri di Sarnico. «Era la luce della famiglia», ha commentato di un cugino.

