Paralimpiadi di Parigi: favolosi oro per Carlotta Gilli e Stefano Raimondi. L’azzurra: «Mi sono detta di dare tutto, ce l’ho fatta»

Secondo oro, e quinta medaglia, per la 23enne torinese Carlotta Gilli alla Paralimpiade di Parigi. La nuotatrice azzurra ha vinto la gara dei 200 misti SM 13. Medaglia d’argento per l’americana Olivia Chambers, bronzo all’irlandese Roisin Ni Riain. Gilli aveva conquistato l’oro in questa gara anche a Tokyo 2021. E sempre nel campo del nuoto terza medaglia d’oro per Stefano Raimondi alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Il veronese delle Fiamme oro si è imposto anche nei 100 farfalla S10. L’altro azzurro in gara, Riccardo Menciotti, si è invece piazzato quinto. «Sapevo che dovevo partire forte, a un certo punto mi sentivo immobile. Mi sono detta di dare tutto quello che avevo e ce l’ho fatta. Tanto era l’ultima gara e non avevo nulla da perdere», ha dichiarato Carlotta Gilli ai microfoni Rai. «E’ stata dura, sapevo che qui a Parigi sarebbe stato molto più tosta di Tokyo. Ci sono avversarie forti, per questo mi dicevo che non dovevo sottovalutare nessuna avversaria».

Con il programma di ciclismo su strada ancora non partito, siamo a metà strada dalle 69 medaglie di Tokyo #GiochiParalimpici pic.twitter.com/lV55orQTc2

