I sospetti sulle lauree false e i corsi lampo, la ministra Bernini va in procura: quali sono le 11 università segnalate

Titoli accademici garantiti senza avere l’autorizzazione o consegnati a tempi record dietro cospicui pagamenti. Secondo quanto rivela Repubblica, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha aperto un’indagine ai danni di undici università private, molte di queste telematiche.

Il nodo dell’anagrafe

Alcuni atenei sarebbero iscritti effettivamente all’anagrafe delle università, ma la presenza nell’albo non è sufficiente a essere accreditati come istituzioni effettive. Altri ancora non hanno nomi in regola o addirittura hanno modificato nel corso del tempo la loro ragione sociale. Le indagini contro dieci degli undici atenei sono partite a seguito di una denuncia della Flc Cgil durante la passata primavera. Le carte sono già state consegnate nelle mani delle procure territoriali di competenza.

Lauree senza esami

Ma non è tutto. Secondo la Federazione lavoratori della conoscenza, gli istituti indagati avrebbero garantito «certificazioni linguistiche o l’acquisizione all’estero di abilitazioni/specializzazioni alla modica cifra di 7.500 euro, bypassando selezioni in ingresso, tirocini, esami finali». Addirittura, si legge nella nota, «non occorre nemmeno compilare le crocette del questionario online». Parallelamente il Mur ha anche avviato approfondimenti sulla presenza di «percorsi abilitanti online da 30 crediti formativi per la scuola secondaria con una durata di soli 17 giorni». Cioè 384 ore, contro le 750 previste per legge, in vendita a 2mila euro. Un vero e proprio «mercato di titoli universitari» che i ministeri dell’Istruzione e dell’università – secondo Fcl – non avrebbero contrastato a sufficienza.

Gli atenei indagati

Le università oggetto degli accertamenti sono distribuite su tutto il territorio italiano. Al centro-nord sono presenti l’Università degli studi UnideMontaigne di Milano, l’Università popolare Scienze della nutrizione di Firenze, l’Università popolare della Toscana strettamente legata con l’Unitelematica Leonardo da Vinci e l’Università anglocattolica San Paolo apostolo di Roma. Al Sud l’Università popolare degli studi sociali e del turismo di Napoli e il Centro studi Koiné Europe+ di Lecce. Gli ultimi quattro atenei hanno tutti sede in sicilia: la Harris University di Palermo, la Uniaccademia di Palermo, la Selinus University of Science and Literature di Ragusa e l’Università Jean Monnet-Goradze. Solo a carico di quest’ultimo istituto, che avrebbe distaccamenti anche in Bosnia, è stata aperta un’indagine penale, oltre che quella ministeriale.

Pochi posti letto e finanziamenti

A confermare gli esposti alle procure è stata la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini a margine di una cerimonia tenuta al Maxxi di Roma: «Noi non abbiamo un potere di inchiesta, ma abbiamo un obbligo di controllo e di segnalazione», ha commentato Bernini. «Abbiamo fatto esposti alla Procura della Repubblica per tutti quegli atenei di cui noi non riconoscevamo l’autenticità. Noi dobbiamo accreditare e riconoscere. Dove non ci sono accreditamenti e riconoscimenti c’è il rischio che studenti e famiglie vengano truffati. A fronte di questo rischio facciamo esposti per garantire il diritto allo studio correttamente erogato dalle università vere». Università che, tra il problema del caro affitti e quello dei fondi carenti, sono sempre più in difficoltà. A crescere sono invece proprio le università telematiche, protagoniste negli ultimi dieci anni di un aumento del +410% degli iscritti (oltre 224mila in totale). I numeri, però, non sono sempre sinonimo di qualità.

