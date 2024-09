Alta Velocità, guasto fuori Firenze: treni fermi in galleria verso Bologna, un convoglio torna indietro

Un treno guasto intorno alle 20 fuori Firenze ha creato disagi lungo la tratta dell’alta velocità in galleria verso Bologna, bloccando altri 7 convogli. Almeno un mezzo è dovuto tornare indietro, mentre il ritardo aumentava sulla linea. Trenitalia fa sapere che la circolazione è rallentata per un controllo tecnico a un treno nei pressi di Firenze Castello. «I treni Alta Velocità in direzione Bologna possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti, mentre i treni Alta Velocità in direzione Firenze possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti», si legge nel comunicato, dove si specifica che quattro convogli direttamente coinvolti subiranno un ritardo superiore ai 60 minuti. «I treni tornano indietro e dicono che indirizzano i convogli sulla vecchia linea con ritardi previsti di almeno due ore», si lamentano i passeggeri bloccati in galleria, «mai sentito che i treni vengano uscire a marcia indietro sullo stesso binario», riferendosi a un convoglio Italo.

