Cristiano Malgioglio e l’incontro con gli Oasis: «Sono stati carini con me. Noel mi ha cantato O sole mio. Mi ha detto di non ascoltare i critici»

Il cantautore Cristiano Malgioglio è stato riconfermato nella giuria del Tale e Quale Show dal 20 settembre su Rai Uno al fianco della new entry Alessia Marcuzzi e al riconfermato Giorgio Panariello. Oggi al Messaggero ricorda l’incontro che fece con gli Oasis, già raccontato su X nel 2014. «Loro non sapevano chi fossi. – ricorda – Nonostante ciò, furono molto carini. A Noel chiesi se conoscesse qualche canzone del repertorio italiano: mi canticchiò O sole mio e Nel blu dipinto di blu». E per cortesia Malgioglio mostrò a Noel alcuni vecchi video. «Con lui mi sfogai: ‘I critici musicali italiani non mi considerano abbastanza’. Lui mi rispose: ‘Tu non dargli retta’. Due persone deliziose. Sono contento che ora, a distanza di tutti questi anni, si riuniscano». Ma il cantautore non andrà a vederli: «Purtroppo non ho il biglietto. Spero che vengano in Italia. Sono un gruppo storico, meraviglioso. Il problema è che io sono sempre in giro».

