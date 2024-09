Schlein lancia il suo libro: «L’imprevista, un’altra visione del futuro» – Video

La segretaria del Pd Elly Schlein sceglie Instagram per parlare del suo libro in uscita il 10 settembre prossimo. Il testo, un’intervista a cura della giornalista Susanna Turco, si intitola «L’imprevista, un’altra visione del futuro» ed è edito da Feltrinelli. Come spiega la stessa Schlein: «Nasce da un viaggio attraverso l’Italia, un viaggio di ricucitura della sinistra, di quella casa che stiamo cercando insieme di ricostruire. E’ l’occasione di raccontare le nostre battaglie e il mio impegno politico, le stesse battaglie che stiamo portando avanti per costruire un’alternativa per questo paese». La segretaria del Pd presenterà il libro a piazza Vittorio, Roma, il prossimo 10 settembre.

Leggi anche: