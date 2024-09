Dal suicidio degli uffici stampa al falò di confronto al Tg1. Le reazioni social all’intervista del ministro Sangiuliano

«Dopo questa intervista si sono suicidati cinquanta uffici stampa. Un disastro», commenta il giornalista Giuseppe Candela. E ancora Johnny Palomba: «Insomma, un altro spot sulla famiglia tradizionale». Queste alcune delle reazioni social all’intervista al Tg1 di Gennaro Sangiuliano. Dove su X, tra meme e ironia, si commenta l’ultima difesa del ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano sul caso di Maria Rosaria Boccia, sua mancata consulente e sua ex amante. «Stiamo facendo le storie», commenta Frankie hi-nrg mc. «Tu vestiti da Maria Rosaria Boccia che io faccio il tuo Sangiuliano», scrive l’autrice comica Michela Giraud. Fino al falò di confronto, citato da Il Grande Flagello.

Non mancano anche le reazioni politiche. «In un Paese civile un Ministro riferisce in parlamento, non al Tg1», commenta il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Qualcun altro ricorda i bei tempi andati. «Ma vo’ ricordate quando dicevamo che non potesse esserci nessuno di più inadeguato a ricoprire il ruolo di ministro di lui? Scusaci Danilo».

Ma vo’ ricordate quando dicevamo che non potesse esserci nessuno di più inadeguato a ricoprire il ruolo di ministro di lui?

Scusaci Danilo pic.twitter.com/fLEyR4AjiE — Dr Hackenbush (@Novacula_Occami) September 4, 2024 I love the way you lie.#Sangiuliano pic.twitter.com/FSZXkMwkLT — Ivan Buratti (@booratzi) September 4, 2024

(foto copertina @booratzi)

Leggi anche: