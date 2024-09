Boccia Gate, il ministro Sangiuliano al Tg1: «Avevamo una relazione affettiva. Ho presentato le dimissioni ma la premier Meloni le ha respinte» – Il video

La difesa del ministro in un’intervista esclusiva, che precisa: «Io su questo terreno non sono ricattabile»

Mai un euro di spesa dai soldi degli italiani. Tutti i viaggi tra Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia venivano pagati personalmente dal ministro, dal suo conto personale. Questa la linea del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ribadita al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci sul caso Boccia. E ammette che tra lui e la mancata consulente c’era qualcos’altro: «Un rapporto, questo mi rattrista doverne parlare perché tocca la mia sfera privata, era un rapporto affettivo, di tipo personale». E ribadisce: «Io su questo terreno non sono ricattabile, perché in una funzione pubblica sei ricattabile se hai usato impropriamente il denaro pubblico e io ho dimostrato che su questo terreno non sono ricattabile». Una linea quella del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ripetuta nella lettera a La Stampa e ribadita nel faccia a faccia di un’ora e mezza con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, nella vicenda che tiene banco da giorni. Sangiuliano ha scelto il primo canale per replicare al caso dell’imprenditrice di Pompei che sostiene di essere stata nominata consulente del ministero della Cultura, mentre il ministro ammette solo di aver pensato di darle un incarico a titolo gratuito, per poi ripensarci. E precisa che ieri aveva presentato le sue dimissioni alla premier Meloni ma lei le ha respinte. L’intervista integrale, di 15 minuti, sarà diffusa alla fine del tg.

La replica di Maria Rosaria Boccia

Prima i pop corn, come al cinema, poi i primi dubbi: Maria Rosaria Boccia ha atteso davanti alla tv l’intervista del ministro della Cultura, pubblicando sui social la sua attesa. Tutto arriva per chi sa aspettare, ha scritto, «spero di no dover smentire ancora, un bugiardo recidivo in Parlamento non sarebbe sicuramente gradito». Secondo l’imprenditrice di Pompei, Sangiuliano deve chiarire «perché è stata strappata la nomina» e perché «nelle due dichiarazioni al quotidiano La Stampa è stata storpiata la realtà». Pochi minuti dopo, Boccia respinge la versione del ministro e insinua: «Iniziamo a dire bugie. “Su questo terreno non sono ricattabile”…».

La replica di Maria Rosaria Boccia all’intervista del ministro Sangiuliano al Tg1

Leggi anche: