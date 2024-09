Macron nomina Michel Barnier nuovo premier della Francia

A quasi due mesi dalle elezioni legislative e dopo giorni di difficili consultazioni, finalmente la Francia ha un nuovo primo ministro. Michel Barnier è stato nominato dal presidente Macron come nuovo premier: è quanto annuncia l’Eliseo. Ex ministro del governo di Eduard Balladur, più volte commissario europeo e negoziatore per l’Unione Europea della Brexit, Barnier ha 73 anni.

Notizia in aggiornamento

