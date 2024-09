Monaco, un uomo spara vicino al Consolato generale di Israele. È stato ucciso dalla polizia – Il video

Un uomo ha sparato poco dopo le 9 contro degli agenti di polizia nel pieno centro di Monaco in Germania, davanti al consolato generale di Israele. Il sospetto è stato ucciso dalla polizia. Il consolato è chiuso oggi per una cerimonia di commemorazione del massacro degli 11 atleti israeliani alle olimpiadi di Monaco, avvenuto esattamente cinquantadue anni fa. Gli agenti hanno invitato la popolazione a evitare la zona e a non pubblicare immagini e video nel web. «Nella zona di Karolinenplatz, gli agenti di polizia hanno sparato dei colpi di pistola contro una persona sospetta e questa è stata colpita», ha riferito la polizia di Monaco sui suoi canali social. Il sospetto è morto per le gravi ferite riportate. La conferma è arrivata anche dall’assessore all’Interno a Monaco Joachim Hermann. Secondo la «Bild» l’uomo avrebbe sparato contro le postazioni della polizia di fronte all’edificio e gli agenti avrebbero risposto al fuoco. In cinque erano sul posto ma non ci sarebbero feriti.

La sparatoria

«Alle 9.10 c’è stato improvvisamente un forte botto. Abbiamo sentito almeno una dozzina di spari», ha riferito Benedikt Frank, il vicedirettore dell’annuale Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Il portavoce della polizia Andreas Franken ha dichiarato che gli agenti hanno notato una persona che portava una vecchia “pistola lunga” nella zona di Karolinenplatz. Qui c’è stato lo scontro a fuoco tra l’uomo, non ancora identificato, e cinque agenti di polizia come riporta la «Bild».

