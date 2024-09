Spazio, l’Esa lancia il razzo Vega: è il suo ultimo volo. E c’è anche un po’ di Italia – Il video

Per 12 anni il vettore Vega ha lanciato in orbita piccoli e medi satelliti e ora anche per lui è arrivata la pensione. Oggi 5 settembre, intorno alle 4 italiane, il razzo è partito per il suo ultimo viaggio dalla base europea di Kourou (Guyana Francese). Il volo VV24 porterà nello spazio il satellite Sentinel 2C del programma Copernicus per l’osservazione della Terra, realizzato dall’Agenzia spaziale europea (Esa) e Commissione europea. Nei suoi suoi anni di servizio, iniziato il 13 febbraio 2012, ha spedito in orbita bassa più di 120 satelliti.

Il lancio

Il lanciatore Vega è partito dopo che i tecnici hanno risolto un problema tecnico che aveva comportato un ritardo di 24 ore. Il lancio di Sentinel-2C permette di conservare la configurazione della costellazione di satelliti Sentinel 2. Il 2C andrà a rimpiazzare il Sentinel-2A così come il 2D sostituirà il 2B. «In questo modo la costellazione Sentinel-2 sarà rinnovata garantendo la continuità delle operazioni di osservazione. La missione, infatti, prevede che due satelliti identici volino sulla stessa orbita, ma separati da 180 gradi in modo da coprire tutte le terre emerse e le acque costiere ogni cinque giorni», spiega Esa. I satelliti Sentinel-2 lavorano su un’orbita a 786 chilometri di quota e vengono utilizzati per il controllo delle coste e della qualità delle acque così come il monitoraggio dei disastri naturali, della deforestazione e delle emissioni di metano.

L’importanza di Vega

«Al lanciatore Vega va il merito di avere raccolto una sfida importante, aprendo il mercato dei piccoli e medi satelliti», scrive in una nota il presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), Teodoro Valente. Il lanciatore è stato progettato in Italia da Avio: «Grazie al contributo dell’Italia, Avio in particolare, abbiamo dato all’Europa una capacità che nel 2012 sembrava una sfida ardua. Ora il mercato dei medi e piccoli satelliti è una realtà avvolgente e in forte espansione».

In copertina: Il razzo Vega alla sua partenza, 5 settembre 2024

