È in corso una tempesta geomagnetica sulla Terra: che cos’è e che conseguenze può avere

È in corso una tempesta geomagnetica di classe G2, ossia di intensità moderata su una scala che va da G1 a G5. A rivelarlo sono i dati forniti dal centro di previsione meteorologica spaziale dell’agenzia statunitense Noaa. L’evento è iniziato nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 giugno e i suoi effetti potrebbero proseguire anche nella giornata di sabato, probabilmente con un’intensità inferiore. La tempesta, spiega all’Ansa Mauro Messerotti, docente di Meteorologia spaziale all’Università di Trieste, «è iniziata stanotte con intensità G1 e dopo mezzanotte è salita alla classe G2».

Come nasce una tempesta geomagnetica

Ma come nasce una tempesta geomagnetica come quella attualmente in corso? Tutto ha origine «dall’azione combinata del vento solare veloce emesso da un buco coronale e di una Cme, cioè un’emissione di massa coronale». In particolare, spiega Messerotti, «l’evento iniziale di classe G1 ha avuto origine dal vento solare, mentre l’intensificarsi della tempesta è dovuto soprattutto all’arrivo di una Cme, i cui effetti si sono sommati a quelli del vento solare». A causare l’anomala tempesta geomagnetica, insomma, è il vento solare fuoriuscito da un “buco” nella corona, la parte più esterna dell’atmosfera del sole. Nei buchi coronali, infatti, il campo magnetico solare si apre verso l’esterno, consentendo la fuoriuscita di sciami di particelle a velocità molto elevate. Le Cme, invece, non sono altro che espulsioni di materia sotto forma di plasma.

Le conseguenze sulle comunicazioni radio

Le tempeste di classe G2, spiegano gli esperti, possono provocare disturbi ai sistemi energetici situati alle alte latitudini, ma anche interruzioni nelle comunicazioni radio, anche in questo caso alle latitudini più elevate. Inoltre, l’evento geomagnetico potrebbe rendere necessaria una serie di manovre per correggere la traiettoria dei satelliti in orbita terrestre bassa.

Foto copertina: Dreamstime/Kriscole