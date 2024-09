Jannik Sinner batte Medvedev e va in semifinale agli Us Open per la prima volta in carriera

Jannik Sinner batte Daniil Medvedev e conquista per la prima volta le semifinali degli Us Open di tennis. Il numero uno del mondo ha superato l’avversario a Flushing Meadows per 6-2, 1-6, 6-1, 6-4 in una partita con poca storia. Sinner si aggiudica così il confronto numero 13 con il tennista russo suo ‘maestro-rivale’, quinto nel ranking Atp. Una rasoiata di dritto regala il successo al tennista italiano che infiamma il pubblico sulle tribune dell’Arthur Ashe. Sinner sfiderà domani il 22enne britannico Jack Draper, 25mo della classifica Atp. Il tennista italiano ha vinto 73 partite e ne ha perse soltanto sette da un anno a questa parte. Nel 2024 ha ottenuto 53 vittorie e 5 sconfitte.

La partita

Medvedev, che ha vinto gli Us Open nel 2021, aveva sconfitto Sinner nei quarti di finale di Wimbledon. Ma a New York ha commesso 57 errori non forzati. E questo lo ha tradito. «È stata molto dura, ci conosciamo abbastanza bene», ha detto Sinner dopo la partita. «Sapevamo entrambi che sarebbe stata molto fisica». Medvedev ha fatto il doppio degli errori non forzati dell’avversario nel primo set. Ha perso soltanto un punto nella prima frazione servendo la prima di servizio. Medvedev ha reagito nel secondo set, andando avanti di un break con un rovescio lungolinea vincente nel secondo gioco e vincendo anche uno scambio da 24 colpi per una palla break. Nel set successivo Sinner è andato avanti 5 a 0. Il quarto set ha girato a favore del numero uno dopo un break regalato da Medvedev con un errore di diritto nel settimo gioco. Il russo ha salvato un match point nel nono gioco e ha incitato la folla a sostenerlo.

Il nuovo vincitore degli Us Open

Ma nel gioco successivo Sinner ha prevalso. La sua vittoria vuole dire che comunque vada ci sarà un nuovo campione agli US Open maschili. Perché Medvedev era l’unico ex vincitore a raggiungere i quarti. Ora tocca a Sinner.

