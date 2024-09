Caso Boccia, l’avvocato di Sangiuliano allontana la denuncia: «Nessuna prova che il ministro sia stato ricattato». Ma ora si muove la Corte dei Conti

«Non ci sono prove che sia stato ricattato, lo escludiamo certamente». Interviene così Silverio Sica, legale del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, intercettato dai giornalisti davanti alla sede del dicastero. Secondo l’avvocato, la vicenda mediatica che in questi giorni ha coinvolto il ministro è «privatissima» e dal punto di vista politico «risponde a una logica della doppia morale tutta italiana: morale propria e quella dell’avversario». Il team di legali di Sangiuliano sta passando al vaglio le dichiarazioni rilasciate da Maria Rosaria Boccia sui social e alla stampa, così da stabilire «se c’è una violazione della riservatezza». Sica conferma inoltre la volontà da parte del ministro di presentare un esposto in procura: «Aspettiamo si calmi la vicenda politica e poi facciamo firmare la denuncia che andiamo a elaborare». Ma il reato più pesante, quello collegato ad una estorsione, non è ipotizzato neppure dall’eventuale parte lesa, Sangiuliano appunto.

Le «valutazioni» della Corte dei Conti

Mentre si attende che l’esposto di Angelo Bonelli, deputato dell’opposizione e portavoce di Europa Verde, sia mandato alla procura dal commissariato in cui l’ha presentato, si affaccia una nuova possibile grana per Sangiuliano. L’intera vicenda mediatica che da giorni travolge l’ex ministro «non è passata inosservata» alla Corte dei Conti, dove – fa sapere l’Ansa – «si stanno facendo le valutazioni del caso».

