Gabriele Parpiglia racconta la sua verità sul caso Boccia-Sangiuliano. «Ecco i messaggi di agosto, mi dicevano “i giornali hanno tutto ma il ministro sta fermando”»

Il profilo è stato creato ad arte “Politica e amore” e ha contatto il giornalista Gabriele Parpiglia, il primo a diffondere il dubbio di un legame tra Maria Rosaria Boccia e l’oramai ex ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano. Questa persona manda messaggi al giornalista, dall’8 agosto. «Non posso leggerli tutti – spiega a Rtl – Partono l’8. Ecco… “Questa è la dedica plateale nel giorno del suo compleanno”, “Ha trascorso due giorni nello yatch di un noto imprenditore nelle scarpe” (non nomino chi), per lei ha perso oltre 20 chili”. Io rispondo voglio le fotografie». Gli rispondono: «”Ringrazia tanta generosità, è uno scoop gratuito. Hanno messo a tacere tante testate”. Voglio sapere chi sono». Parpiglia racconta che ha poi effettuato una chiamata per capire se Sangiuliano era in crisi con la moglie, crisi che gli hanno confermato. «Quindi tu sei per il complotto?», gli chiedono in studio. «Assolutamente sì», risponde il giornalista. E legge ancora altri messaggi. «Tu vai avanti i contenuti ci sono». Parpiglia twitta la foto del ministro Sangiuliano: «Il ministro #sangiuliano in love?», e poi «il ministro sarebbe in crisi con la moglie. Una terza presenza sarebbe la causa». Siamo all’11 agosto, di nuovo il profilo fake gli scrive: «Hai visto che non sei stato smentito? Anche Dagospia ha tutto. Sappi che i giornali hanno, ma il ministro sta fermando». Premono, Parpiglia non si fida. Il profilo fake accusa Parpiglia di esser venduto, influenzato anche lui dal governo. Parpiglia gli risponde per le rime e minaccia querela. «Il 28 agosto mi scrivono “ti sei fatto anticipare da Dagospia”». Nei giorni seguenti altro messaggio, a cui Parpiglia continua a non rispondere: secondo l’account fake non è stato raccontato ancora tutto.

L’avvocato del ministro: «Che ci sia la strumentalizzazione di qualcuno è un dato che dobbiamo approfondire»

In trasmissione interviene il legale di Gennaro Sangiuliano, Silviero Sica. Il ministro dopo la rottura con Maria Rosaria Boccia è andato in ritiro spirituale a Greccio (in Rieti). Una informazione giunta a Parpiglia e confermata dal suo legale, che spiegano a Rtl, avrà le foto inviate da Parpiglia. «Io credo che questi messaggi siano importantisssmi, al di là del contenuto, privato, che dimostra una relazione sulla quale la signora glissa, mi pare evidente che l’invio dei messaggi coincide con la nostra versione. Cioè quando la signora si vede scaricata iniziano i messaggi. Che ci sia la strumentalizzazione di qualcuno è un dato che dobbiamo approfondire».

