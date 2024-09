Il politico, l’amante e le foto censurate: i servizi su Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia mai usciti (a luglio)

La relazione sentimentale tra Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia era un segreto di Pulcinella almeno da metà luglio. Tanto che i servizi dei paparazzi che li ritraevano insieme non sono due, ma almeno tre. E sono tutti spariti. Uno solo è stato pubblicato, ma dopo lo scoppio della vicenda, dal settimanale Gente. E mentre l’influencer fa sapere a tutti che il ministro le aveva detto di aver chiuso con la moglie e la premier Giorgia Meloni parla apertamente di complotti contro il suo governo, la domanda è una: perché le fotografie non sono state pubblicate? Perché chi ha avuto in mano quelle foto e non le ha pubblicate potrebbe aver avuto in mano anche il destino di un ministro. Visto che il servizio fotografico ritrae Boccia e Sangiuliano «in contesti non istituzionali».

Contesti non istituzionali?

Quali? Per saperlo bisognerebbe sapere chi è il terzo direttore che ha censurato il servizio. Il Fatto Quotidiano ha parlato ieri di Alex Fiumara e Max Scarpone, che per primi a metà luglio hanno pizzicato il ministro e la non-consigliera. In un servizio poi proposto a Chi di Mondadori e a Diva e Donna di Urbano Cairo. Entrambi hanno rifiutato la pubblicazione. Ma, hanno raccontato i fotogiornalisti, qualcuno ha poi commissionato un secondo servizio. In cui comparivano «foto delicate». Che però è sparito. Oggi Il Fatto racconta che i servizi spariti erano però tre. E che la storia della relazione era nelle redazioni dei settimanali di gossip almeno dal 22 luglio. Ovvero dalla data di un post su Instagram dello stesso Fiumara. In cui si parla proprio del servizio e della presunta censura.

Ti piace ritirare le foto? Leccaculo

«Un giorno racconterò di quella redazione giornalistica blasonata» che «respinge i servizi ma dà le informazioni tratte dagli stessi ad altri, così da seguire la notizia del politico con l’amante». E ancora: «Ti piace ritirare i servizi per i tuoi amici? Leccaculo». Secondo il Fatto la redazione è quella di Chi, diretta da Alfonso Signorini. Tra gli scatti, sempre secondo Fiumara, ce n’è uno che ritrae la coppia mentre esce da uno studio medico in Campania. La redazione di Chi però smentisce al quotidiano di aver mai commissionato o ritirato foto o servizi sulla storia. Ma il terzo servizio, conferma il Fatto, c’è. E ritrae la coppia in atteggiamenti e contesti non istituzionali. Anche questo è stato proposto alle redazioni dei settimanali di gossip. E anche questo è stato rifiutato. E la domanda rimane: perché?

