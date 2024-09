L’inesistente articolo di Repubblica su «una cosa a tre» tra Sangiuliano, Boccia e una sua amica

Circola lo screenshot di un presunto articolo di Repubblica, a firma di Alessio Gemma, che riguarderebbe lo scandalo dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia. Nel titolo leggiamo: «L’amica di Boccia: “C’ero io quando si sono conosciuti, poi abbiamo fatto una cosa a tre”». In realtà, Repubblica non ha mai pubblicato un articolo del genere.

Per chi ha fretta:

Non si trova alcun riscontro sul sito di Repubblica in merito a un articolo del genere.

Risulta un altro articolo, firmato dallo stesso giornalista e con la stessa foto dello screenshot, ma con un altro titolo.

Analisi

Ecco un esempio di condivisione dell’immagine alterata:

Il vero articolo di Repubblica

Su Repubblica.it è possibile riscontrare un articolo a firma Alessio Gemma con la stessa identica foto, ma con un titolo ben diverso: «Russo, la dentista amica di Boccia: “C’ero io quando ha conosciuto Sangiuliano, il ministro poteva stare più attento”».

L’errore nel font

Il font dello screenshot con il titolo falso non è lo stesso usato da Repubblica. Basterebbe osservare le virgolette presenti nel fake (sopra) rispetto all’originale (sotto):

Conclusioni

Non esiste alcun articolo di Repubblica dal titolo «L’amica di Boccia: “C’ero io quando si sono conosciuti, poi abbiamo fatto una cosa a tre”». Si tratta di uno screenshot alterato dove il vero titolo dell’articolo di Repubblica, «Russo, la dentista amica di Boccia: “C’ero io quando ha conosciuto Sangiuliano, il ministro poteva stare più attento”», è stato sostituito.

