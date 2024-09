Boccia: «Giorgia Meloni? L’ho votata, Sangiuliano lo sa benissimo. La stimo, secondo me è una donna in gamba» – Il video

«Convintamente ho votato Giorgia Meloni e il ministro Sangiuliano lo sa benissimo», così Maria Rosaria Boccia, nell’intervista rilasciata a Luca Telese, che sarà trasmessa stasera a In Onda, su La7. La non consulente, la cui mancata nomina e le sue dichiarazioni hanno portato alle attuale dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, racconta, ancora una volta, la sua versione dei fatti. «Meloni? La stimo, l’apprezzo, secondo me è una donna in gamba», spiega Boccia nella conversazione che andrà in onda alle 20.30 su La7.

