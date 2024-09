Brescia, crolla il solaio in un caseggiato durante la ristrutturazione: morto l’imprenditore Tedeschi, grave un operaio

L’imprenditore Alberto Tedeschi è morto nel crollo del solaio di un caseggiato che stava ristrutturando insieme alla sua squadra a Tignale, sulla riva bresciana del lago di Garda. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un operaio di 51 anni, che ha riportato gravi ferite ma non è in pericolo di vita ed è stato trasferito in codice rosso all’Ospedale Civile di Brescia, mentre gli altri lavoratori sono rimasti illesi. Tedeschi, sposato e padre di tre figli, era il titolare della Costruzioni Edili Tedeschi e una figura molto nota nella cittadina di circa mille abitanti. Era impegnato in diverse associazioni di volontariato, si era candidato alle ultime elezioni e proprio in serata era atteso come una delle figure impegnate nel trasferimento della statua della Madonna al santuario. La commemorazione potrebbe essere annullata per lutto. Il crollo è avvenuto mentre Tedeschi e gli altri operai si stavano occupando della ristrutturazione di un edificio: le solette interne dell’immobile sono collassate e lo hanno travolto prima che potesse allontanarsi. Le operazioni per il recupero del corpo sotto le macerie sono state lunghe e difficoltose.

Leggi anche: