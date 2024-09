Ucraina, Zelensky: «Ho un piano per far finire la guerra, lo farò vedere a Harris e Trump»

L’avvicendamento di Joe Biden è alle porte e Volodymyr Zelensky già si rivolge al suo successore. Ovvero, a entrambi i candidati della corsa per la Casa Bianca: «Ho preparato un piano e spero che avrò occasione di farlo vedere sia a Biden sia ai candidati per la presidenza Usa, Kamala Harris e Donald Trump, per avere un feedback e un riscontro. Noi vogliamo delle garanzie». Il piano a cui fa riferimento il leader ucraino, in un’intervista registrata durante il Forum di Cernobbio, riguarda la fine del conflitto sul territorio di Kiev. «Si tratta – aggiunge – non solo di armi, ma anche di questioni importanti globali. Parliamo di un pacchetto concreto di difesa. E se lo avremo sarà un forte deterrente per la Russia e per poter terminare la guerra alle condizioni diplomatiche». Guerra che per Zelensky sta volgendo al termine: «Siamo più vicini alla fine del conflitto rispetto alla situazione in cui ci siamo ritrovati all’inizio». E conclude: «Con questi passi, con la convinzione, con le conferenze di ricostruzione e con gli accordi concreti, rafforziamo l’economia e avviciniamo la fine della guerra. Oggi – 7 settembre – con Giorgia Meloni, abbiamo parlato dei preparativi della conferenza internazionale sulla ricostruzione dell’Ucraina. Ad ora non abbiamo problemi con l’Italia e nelle relazioni con l’Italia».

Leggi anche: