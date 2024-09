Disastro con l’autotune, Fedez minimizza: «Non sono Céline Dion ma c’era un problema tecnico» – Il video

«Ho cantato di merda Sexy Shop a una data? Non perché non c’era l’autotune. Probabilmente l’avrei cantata male uguale, ma in questo caso c’era ed era impostato su una scala armonica diversa dalla tonalità del brano. Quindi se anche l’avesse cantata una persona intonata, non io ovviamente, l’avrebbe stonata comunque perché l’autotune ti porta su delle note sbagliate rispetto a quelle della canzone». Fedez affida ai social, come sempre, la sua risposta dopo le critiche per l’errore dal palco durante la tappa di ieri a Torrenova, nel messinese. Il video del suo brano stonato a causa dell’autotune è diventato virale ed è stato proprio il rapper a voler spiegare quanto successo. Non vi nascondo che mi girano un pochino le scatole perché ci tengo sempre a dare il meglio e non siamo riusciti a risolvere il problema tecnico su quel brano lì, anche perché avevamo tre date in una notte sola. «Grazie a quelli che sono venuti, nonostante abbia cantato di merda Sexy Shop. Le altre? Un 6 me lo darei, anzi, tra 6 e 7. e vi prometto che Sexy Shop non ve la rifaccio, vi faccio un favore a non ricantarla», conclude scherzando.

