Lunedì nero tra nubifragi e sciopero dei mezzi. Più di 100 interventi a Roma per allagamenti e alberi caduti. Bergamo, il Morla esonda e trascina le auto

Continuano i nubifragi su tutta la Penisola, al termine di un weekend molto piovoso. A Roma, dalla mezzanotte di oggi 9 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti più di 100 volte per alberi e rami pericolanti, danni d’acqua, frane e dissesti. Nel Napoletano, la pioggia ha allagato alcune zone della tratta Napoli-Poggiomarino che ora risulta bloccata. Al nord invece il torrente Morla è esondato a Bergamo provocando allagamenti diverse strade in città, tra cui via Baioni, dove la carreggiata è diventata un fiume e alcuni veicoli posteggiati sono stati trascinati dalla corrente. A Genova è stata chiusa e poi riaperta la statale 225. A creare ulteriori disagi c’è lo sciopero nazionale dei mezzi del trasporto pubblico locale. Nella capitale l’agitazione è iniziata alle 8 e 30 e si concluderà alle 16 e 30: chiusa tutta la metropolitana (le linee A, B/B1, C ) e la ferrovia Termini-Centocelle. Possibili anche le cancellazioni di corse per bus e tram.

Lo sciopero

È il primo grande sciopero al rientro delle vacanze estive. Le proteste sono state annunciate dai sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Le agitazioni saranno gestite in modo diverso su tutta la Penisola e nel rispetto delle fasce di garanzia: le prime a dare il via, alle 8 e 30, sono state Roma e Bologna, a cui sono seguite Napoli, dalle 9, Genova, dalle 9 e 30, e Venezia, dalle 10. Seguiranno Bari, dalle 15 e 30, e Milano, dalle 18.

La situazione a Roma

Le pattuglie delle forze dell’ordine sono state impegnate con chiusure stradali, rilievi dei danni e messa in sicurezza di aree in seguito alla caduta di rami e alberi. Tra le zone più colpite il quadrante est della Capitale. In questo momento ci sono riduzioni della carreggiata in via del Foro Italico, tra via dei Campi sportivi e via Salaria per la caduta di un albero in direzione San Giovanni. Chiuse anche le rampe di Via Laurentina e via del Tintoretto, direzione via Ardigò e via delle Tre Fontane, per allagamenti. Infine è bloccata via dell’Appia Pignatelli da vicolo della Basilica a via Appia Antica per un albero caduto sulla carreggiata. Le forze dell’ordine non hanno segnalato feriti.

I disagi a Bergamo

Dopo essere stata chiusa per tutta la notte, via Baioni è stata riaperta dalle 9. Tra le via allagate ci sono via Borgo Palazzo e via Ghirardelli, oltre al quartiere di Monterosso dove alcuni negozi sono rimasti senza corrente. Nella Bergamasca sono stati poi registrati rallentamenti del traffico: in valle Brembana, val Cavallina, valle Seriana, ma anche tra Villa d’Almè-Dalmine. Qui si è allagato il sottopasso all’altezza di Valbrembo.

Le previsioni della settimana

In settimana si registreranno ancora delle precipitazioni e un conseguente abbassamento delle temperature. Nelle prossime ore, come scrive Ansa, i nubifragi che hanno colpito il Centro-Nord si sposteranno al Sud con precipitazioni anche abbondanti su Campania, Abruzzo, Molise, Calabria tirrenica e Sicilia. Martedì il tempo sarà in prevalenza soleggiato, mentre da mercoledì pomeriggio le regioni del Nord ritorneranno a vedere la pioggia. Giovedì e venerdì torneranno precipitazioni diffuse su tutto il territorio a partire dal nord.

