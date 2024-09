Valorie Curry, la Firecracker di The Boys, contro i cosplayer: «Mi avete messa a disagio, nessuno rideva» – Il video

«È necessario parlare dei limiti e di ciò che è appropriato in termini di comportamento», attraverso una storia su Instagram Valorie Curry, attrice divenuta famosa per essere nel cast della nuova serie cult The Boys, si lamenta del comportamento tenuto da qualcuno al Comic-Con di Belfast. Lo sguardo è evidentemente accigliato: «So bene che la gente ha visto un personaggio da me interpretato fare cose davvero estreme in The Boys – ha detto – ma anche se sei in costume, anche se ti senti nel personaggio non è ok e non è divertente chiedere queste cose a me di persona al mio stand. Non è ok!». L’attrice nella serie interpreta Firecracker, supereroina di estrema destra che arriva a sfruttare la più perversa inclinazione di Patriota, l’eroe incattivito dello show, ovvero essere allattato, pur di entrare nelle sue grazie e mantenere un posto nei «Sette». Evidentemente, fin troppo immedesimati nel proprio costume, come infatti specifica nel video la donna, alcuni cosplayer devono aver avuto una condotta non esattamente consona, tanto da costringere l’attrice ad esporsi: «Francamente – prosegue nel racconto – ho reso abbastanza chiaro alla persona che l’ha fatto ripetutamente che non era ok e questo sembrava solo rendere lui e il suo amico sempre più arrabbiati. Non pensavo che fosse necessario spiegarlo ma mi sentivo profondamente a disagio ed era abbastanza evidente che mi sentissi così. Ripeto ancora, non so che reazione speraste di ottenere, ma nessuno stava ridendo». Valorie Curry ha poi ringraziato il resto dei suoi fans, quelli che hanno rispettato la sua professionalità, ma ha voluto anche lanciare un avvertimento: «Se state pensando di farlo, se pensate che sarà divertente, se pensate che sarà il vostro momento di gloria, sappiate in tutta onestà che non lo sarà e che mi farà solo stare male. Per favore, pensateci prima di venire a parlarmi. Pensa a cosa è appropriato, professionale e gentile».

Valorie Curry kindly asks fans to not cross boundaries when meeting her and to stop demanding her to do certain acts related to her popular character ‘FireCracker’ in #TheBoys pic.twitter.com/WzlGCkGdIC

