È morta Clio Maria Bittoni, la moglie dell’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano

È morta Clio Maria Bittoni, la moglie del defunto capo dello Stato Giorgio Napolitano, aveva 89 anni. Il primo incontro con il futuro presidente della Repubblica risale al 1959, l’anno del matrimonio con una cerimonia laica come prevedeva il Pci. Aveva studiato Giurisprudenza a Napoli. Negli anni della presidenza, dal 2006 al 2015, ha mantenuto un profilo basso respingendo la maggior parte delle richieste di intervista. Il 10 novembre avrebbe compiuto gli anni.

La vita

Bittoni è nata a Chiaravalle (Ancona) nel 1934. «Ero stato fortemente attratto dalla ragazza, più giovane di me, che dapprima vidi in ambienti di partito», ricordava Napolitano nella sua autobiografia. Infatti, Bittoni era una militante comunista ma anche una professionista. Il primo incontro arrivò con la pratica forense di lei, mentre Napolitano era già stato eletto deputato. «Ci siamo intravisti a Napoli e dichiarati a Roma. Ci siamo molto frequentati al ristorante, tanto che mi diceva che l’avevo presa per fame», raccontava Napolitano durante un’intervista del 2016. Alla compagna di una vita l’ex presidente della Repubblica riconosceva «un senso profondo della famiglia, che ci avrebbe aiutato a superare difficoltà, alti e bassi, momenti di tensione». Soprattutto dovuti alla politica e al suo impegno «oltre misura assorbente e prevalente», anzi, «totalizzante». Nella sua carriera Bittoni si specializzò nell’applicazione della legge sull’equo canone in agricoltura, pratica che la portò spesso a difendere i diritti dei braccianti. Fino al 1992 ha lavorato nella Lega delle Cooperative, in quell’anno si dimise dopo che Napolitano venne eletto presidente della Camera al posto di Oscar Luigi Scalfaro, divenuto Capo dello Stato. Non amava stare al centro dei riflettori, per questo durante il primo mandato da presidente del marito decise di andare a vivere nella casa di via della Panetteria, accanto al palazzo del Quirinale. Nonostante tutto, è sempre stata vicina all’ex presidente della Repubblica durante gli appuntamenti più importanti.

In copertina: EPA/LEWIS WHYLD I Clio Maria Bittoni insieme al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a una visita alla regina Elisabetta II, 28 giugno 2011

