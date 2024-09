Firenze, dopo il sì i neosposi vanno a fare la spesa al supermercato: «Un’idea dei testimoni»

Dopo il loro sì a Santa Verdiana sabato 7 settembre, una coppia di sposini è andata a fare la spesa alla vicina Coop di Castelfiorentino: «Un’idea dei testimoni», ha raccontato lo sposo a Firenze Today. Daniele Pitruzzella, impiegato alla Tamoil, e Lisa D’Urso, nella pubblica assistenza, appena dopo aver celebrato le loro nozze hanno dovuto seguire una proposta dei loro testimoni: «È stata un’idea di mia sorella che appena usciti dalla chiesa ci ha detto: prima di andarvi a fare le foto, dovete farci un po’ di spesa. Siamo rimasti spiazzati e gli abbiamo chiesto se erano seri. E ci siamo ritrovati alla Coop». Invece delle foto di rito quindi sono andati al supermercato per acquistare qualcosa di utile per i giochi in programma durante la cena nuziale: «Ci hanno fatto comprare tre banane, la panna spray e dei dischi di pan di spagna cose che poi sono servite per gli scherzi durante la cena. È stata un’idea bellissima: le persone erano stupite e, tra risate e applausi, tutti l’hanno presa come una cosa carina», ha dichiarato lo sposo. Anche gli addetti del punto vendita sono rimasti spiazzati dalla visita degli sposi: «Quando si sono presentati all’ingresso mi ha subito chiamato una collega – ha raccontato Lara – e siamo rimasti tutti un po’ scioccati. Non ce l’aspettavamo, non era mai successa una cosa del genere. Però siamo stati al gioco e gli abbiamo anche fatto le congratulazioni con un annuncio improvvisato diffuso nel supermercato. È stata una bella cosa». Tutto quindi per un gioco, non per necessità, la festa è infatti proseguita al lago di Montaione. La luna di miele inizierà nei prossimi giorni: «Andremo in crociera in Grecia ma fra tutto quello che potremo vedere, dubito che ci stupirà tanto quanto questa spesa, che è stata indimenticabile», ha dichiarato lo sposo.

In copertina: Gli sposi al supermercato, credits Alessandro Verdiani

