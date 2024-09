La Sad, signora sale sul palco e protesta: «Tre tossici che non sanno nemmeno cantare» – Il video

I La Sad hanno chiuso il loro tour il 7 settembre. Theø, Plant e Fiks hanno fatto un ultima tappa al Carroponte di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. La band pop punk ha però subito una contestazione, con immagini che stanno girando sui social. Una signora è salita sul palco durante quella che sembra una pausa dell’esibizione, gridando contro il trio: «Questo non è un concerto è un circo. Questa non è musica, è rumore. Tre tossici, che non sanno nemmeno cantare. Tre pagliacci che fanno solo rumore, urlano ma cosa urlano? Che messaggio diamo ai nostri figli, fermate questa musica». Ad accompagnare la signora giù dal palco il mitico Ivano Monzani, addetto alla sicurezza diventato virale in diversi grandi eventi milanesi, dal concerto di Fedez ad altre popstar. Non è ben chiaro se sia stata una protesta montata ad arte (esistono gruppi anche italiani che hanno usato finti contestatori prima di aprire il concerto con sketch davvero originali). In rete c’è chi prende sul serio la signora e chi pensa sia una lamentela fake. Non a caso l’album della band si chiama “Odio la Sad”.

(video @bimbosieed TikTok)

