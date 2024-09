Il giallo del ripensamento di Maria Rosaria Boccia a È sempre Cartabianca: «Non ha chiesto compensi, nessuna manina». E infine arriva l’sms

Ci ha ripensato. Era qui dal pomeriggio. Aveva concordato tutto ma poi, all’ultimo, a pochi secondi dalla messa in onda Maria Rosaria Boccia ha deciso di non rilasciare la sua intervista, in studio e in diretta, a Bianca Berlinguer. La mancata consulente dell’ex ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano non se l’è sentita di dire la sua verità sul caso dell’ex ministro a È sempre Cartabianca. E le motivazioni ha provate a darle la conduttrice stessa in studio. Secondo la scaletta prevista, Boccia avrebbe dovuto rispondere alle domande di Berlinguer e poi sarebbe seguito un dibattito con ospiti in studio nel corso del quale l’imprenditrice avrebbe potuto prendere la parola dall’esterno nel caso in cui lo avesse ritenuto necessario. Inizialmente Berlinguer aveva offerto un’intervista one to one. Ma poi Boccia stessa avrebbe voluto il confronto con gli altri ospiti in studio, tra cui Concita De Gregorio, Annalisa Chirico, Andrea Scanzi e soprattutto Alessandro Sallusti. Boccia potrebbe tornare in studio la prossima settimana. «Spero che mantenga l’impegno che ci ha promesso prima di lasciare questo studio. L’incontro è durato a lungo, è venuta qui intenzionata a raccontare la sua verità, perché a suo dire il ministro non l’ha detta», ha ribadito Berlinguer. «Ci ha detto – ha raccontato – che erano emersi elementi nuovi che non conoscevamo e che si sarebbe riservata di ricontattare la redazione, anzi con l’impegno di riconfrontarci in base ad elementi nuovi che in qualche modo sarebbero dovuti venire fuori stasera per rivederci la prossima settimana». In ogni caso, «non abbiamo parlato di domande ma di impostazione» dell’intervista, ha sottolineato Berlinguer in uno scambio successivo in studio durante il talk con gli ospiti.

«Nessun compenso concordato»

«Non ha chiesto mai nessun compenso, dal primo momento in cui l’ho chiamata fino al momento in cui ha raggiunto gli studi», ha spiegato la conduttrice poi, in un secondo momento davanti agli ospiti. E ancora, sul tema, sono intervenuti gli ospiti in studio. Sallusti la bolla come totalmente «inaffidabile, una che ha raccontato un mucchio di palle». E infine la giornalista Concita De Gregorio: «A me pochi momenti fa aveva detto che non aveva avuto una relazione sessuale con l’ex ministro, ma solo di tipo affettivo. Lo dico perché potrebbe dichiararlo nelle prossime ore». Non è ben chiaro ma la situazione potrebbe esser precipitata proprio dopo l’incontro di Boccia con la conduttrice e con altri ospiti previsti nel corso della serata.

L’ombra delle pressioni politiche

Nel corso della serata sono girate voci di una telefonata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Pier Silvio Berlusconi con l’ordine di fermare l’imprenditrice di Pompei. Concita però smentisce queste informazioni in diretta: «Non ho visto alcun intervento». Arrivata negli studi Mediaset Boccia ha incontrato prima solo la redazione, Berlinguer e infine Concita. E proprio nel dialogo con lei l’imprenditrice capisce che non sarà una supporter. O meglio non avrà lo stesso clima percepito con Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda. Sallusti se lo immaginava, sapeva che anche la Chirico sarebbe stata ostile ma credeva di avere come supporter sia Scanzi che Concita. Capisce invece che la giornalista è critica con Sangiuliano, ma non la incensa e vuole fare domande non amichevoli. A quel punto secondo quanto raccolto da Open Boccia sostiene che il dibattito sarebbe sbilanciato e dice che non sono abbastanza informati di quanto accaduto i giornalisti che dovrebbero intervistarla. Così la situazione precipita e la mancata consulente lascia gli studi Mediaset. Alla fine, a dibattito iniziato, dopo Sallusti che l’accusa di aver inventato una gravidanza, arriva il messaggio alla conduttrice. «Se sono andata via è erché non c’erano le condizioni per spiegare meglio la situazione, non sono scappata», spiega Maria Rosaria Boccia. L’ultimo colpo di teatro della donna di Pompei, che ancora una volta detta le battute in studio. Anche da fuori.

