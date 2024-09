Maria Rosaria Boccia per il filmati da Montecitorio arriva la pena più dura: interdetta dalla Camera dei Deputati

Lei aveva specificato che non c’era nulla di illegale, ma entrare a Montecitorio con dei Ray-Ban contenenti una microcam video e filmare in aree su cui la ripresa video è interdetta (per ragioni principalmente di sicurezza) non è consentito. Così la Camera dei Deputati, dopo aver appreso che la mancata consulente dell’ex ministro Sangiuliano filmava senza esser autorizzata ha preso provvedimenti. Alla luce della violazione della regola che vieta l’ effettuazione e la diffusione di foto e video senza autorizzazione, il Comitato per la sicurezza di Montecitorio, presieduto da Sergio Costa, ha stabilito, sulla scorta di precedenti analoghi, di interdire l’accesso alle sedi della Camera dei deputati alla Signora Maria Rosaria Boccia, fino a diversa deliberazione degli organi competenti. Si precisa che nel caso in oggetto la violazione ha riguardato siti particolarmente sensibili, tra cui la Galleria dei Presidenti e il Transatlantico, precisa la nota dal Parlamento. Boccia, che spesso ha lavorato a Montecitorio in intergruppi e conferenze stampa, non potrà più accedere alla Camera dei Deputati.

