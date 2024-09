Foggia, auto pirata investe due braccianti in scooter e fugge: un morto e un ferito grave

Due persone sono state investite da un pirata della strada mentre erano in sella a un motorino intorno alle 6 del mattino a circa 2 km da Borgo Mezzanotte, frazione di Manfredonia in provincia di Foggia. Si tratta di due uomini originari del Mali, impegnati come braccianti nelle campagne della zona. Uno di loro, di 25 anni, è morto per le ferite riportate nell’incidente dopo l’arrivo in ospedale, a causa di una grave emorragia addominale. L’altra vittima ha riportato fratture al bacino, alle gambe e a una spalla e si trova ricoverato al Policlinico di Foggia in condizioni critiche. Nell’impatto con lo scooter l’auto del pirata della strada si è ribaltata, e gli investigatori l’hanno trovata abbandonata a qualche decina di metri dal luogo dell’impatto. Il conducente è scappato, e non è ancora noto se fosse solo. Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118, postazione Borgo Incoronata, e un mezzo dell’elisoccorso.

