Villa Palmieri, che ispirò Boccaccio per il Decameron, è in vendita – Il video

La villa che ispirò Boccaccio per il “Decameron” è in vendita. Situata sulle pendici di Fiesole, fu dimora estiva della regina Vittoria d’Inghilterra. Si chiama Villa Palmieri e con la cifra di vendita di 50 milioni, secondo quanto riporta Firenze Today è uno dei cinque immobili più costosi in Italia. L’annuncio è pubblicato dall’agenzia immobiliare di lusso Dreamer Real Estate. Al suo interno Villa Palmieri ha 23 stanze e 19 bagni per quattromila metri quadri contornati da un parco esteso nove ettari. Del XIV secolo, il suo giardino all’inglese risale a metà Ottocento.

«Oggi, la parte più antica rimasta è il giardino dei limoni – spiegano sul sito della Dreamer – caratterizzato dal disegno geometrico delle aiuole recintate da siepi di bosso, come testimoniato da un’incisione settecentesca di Giuseppe Zocchi. Alcuni alberi del giardino portano targhe che ricordano i soggiorni della Regina Vittoria d’Inghilterra, che visitava spesso Firenze verso la fine dell’Ottocento. I suoi appartamenti privati nella villa del Decameron furono quasi interamente arredati dai Windsor».

«All’interno – prosegue l’annuncio – ogni salone è un viaggio nel tempo. Le pareti affrescate raccontano storie di oltre cinque secoli, con opere d’arte che rapiscono lo sguardo e incantano l’anima. Questi spazi maestosi combinano l’eleganza del passato con il comfort moderno, creando un’atmosfera unica e affascinante. Il piano terra della villa racchiude ampi saloni, arricchiti dalla presenza di mezzi busti marmorei che rappresentano i personaggi più celebri che hanno abitato la residenza».

