Wall Street boccia Trump dopo il dibattito con Harris, il suo Truth crolla in borsa: -16 per cento

Non è andato come voleva il primo, forse l’ultimo, dibattito televisivo contro la sfidante democratica alla Casa Bianca Kamala Harris. Lo si intuisce dalle sue dichiarazioni subito dopo il faccia a faccia. «È stato uno show truccato, con qualcuno che forse addirittura conosceva da prima le domande. Kamala aveva una strana familiarità con le domande», ha dichiarato Donald Trump criticando la gestione del network Abc. Ma che, ai punti, abbia vinto la vice di Biden, oltre ai sondaggi a dibattito concluso, lo dice anche la borsa di New York. A Wall Street infatti Truth, il social network fondato da Trump in risposta al suo esilio dal fu Twitter, è crollato. Il titolo Trump Media & Technology Group è affondato fino a perdere oltre 16 punti, il calo maggiore dopo quello registrato lo scorso giugno. «Siccome ho vinto il dibattito, non so se voglio farne un altro», ha detto Trump a Fox News mentre Kamala Harris gli ha proposto un nuovo duello tv per ottobre, un mese prima del voto.

Foto di copertina: EPA/DEMETRIUS FREEMAN

