La Nuova Orchestra Scarlatti fa scudo attorno a Beatrice Venezi: «L’abbiamo scelta noi per il concerto del G7»

Il concerto della Nuova Orchestra Scarlatti in occasione del prossimo G7 a Pompei sarà diretto da Beatrice Venezi. A riferirlo all’ANSA fonti dell’ensemble napoletano, che però sottolineano come l’incarico per la direttrice d’orchestra sia stato voluto dalla stessa orchestra e che il ministero della Cultura non c’entra. Una scelta legata non solo al prestigio della musicista, «ma anche al fatto che Venezi si è formata nel nostro ambiente artistico e collabora con noi da più di 10 anni». L’imprenditrice e influencer Maria Rosaria Boccia l’aveva chiamata in causa a proposito dei conflitti di interesse dei consiglieri dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano. La direttrice l’ha denunciata per diffamazione. «È stato naturale pensare a Beatrice Venezi per un’occasione così importante come il G7», affermano dalla Nuova Orchestra Scarlatti. È «un’ipotesi formulata direttamente da noi – aggiungono – non dalla direzione generale del ministero, la quale ci ha conferito l’incarico di tenere il concerto; la scelta della direttrice è nostra».

