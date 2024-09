Maria Rosaria Boccia sul rapporto con Francesco Lollobrigida: «Ci siamo visti solo due volte, non è una conoscenza approfondita»

In un nuovo post Maria Rosaria Boccia smentisce le indiscrezioni che l’hanno accostata al ministro Francesco Lollobrigida, rinfocolate da chi sostiene che sia stata Arianna Meloni – sorella della premier che quest’estate ha annunciato la fine della relazione con il ministro dell’Agricoltura – a stracciare la nomina dell’imprenditrice come consulente al ministero della Cultura. Boccia si rivolge direttamente al sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri Giovanbattista Fazzolari, che nei giorni della vicenda che ha portato alle dimissioni di Gennaro Sangiuliano avrebbe chiesto a tutta la maggioranza di evitare commenti sul caso. Un “silenzio” che Boccia intende rompere, spiegando in quante e quali occasioni ha incontrato Lollobrigida. «Quale sarebbe il mio presunto accreditamento al ministero del’Agricoltura?», scrive sui social riferendosi a un articolo del Fatto Quotidiano secondo il quale Arianna Meloni impedì l’accreditamento di Boccia nello staff di Lollobrigida, «io e il ministro non abbiamo una conoscenza approfondita». Elenca quindi le occasioni in qui si sono incontrati: due, una in più rispetto a quanto affermato una settimana fa nell’intervista trasmessa da In Onda su La7.

Gli incontri tra Boccia e Lollobrigida

«Ho conosciuto il ministro Lollobrigida il 5 Agosto 2023 a Pompei. L’ho incontrato per la seconda volta il 20 Dicembre 2023 in sala stampa per la presentazione dell’intergruppo parlamentare “Dieta Mediterranea: Nutrizione, Prevenzione & Cultura”. il Ministro è arrivato in sala stampa qualche secondo prima dell’inizio ed è andato via subito dopo il suo intervento). Il Ministro è stato invitato da Marta Schifone», ricostruisce Boccia, «abbiamo invitato il Ministro al Festival della Bellezza (Sanremo 6-10 Febbraio 2024). Il Ministro non ha presenziato. Abbiamo inviato, presso il Ministero dell’agricoltura, un presente alimentare al Ministro. Il Ministro mi ha inviato un biglietto di ringraziamento (penso che sia un prestampato che la segreteria invia a tutte le persone che spediscono doni)». Afferma poi di aver ripostato, il 28 maggio 2024, un video della conferenza stampa dell’intergruppo lo scorso 28 maggio. «Quindi io e il Ministro Lollobrigida ci siamo visti due volte e non abbiamo i contatti telefonici», ribadisce poi a conclusione.

