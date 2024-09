Alpinisti in difficoltà su Dente del gigante, il vento complica la macchina dei soccorsi

Le squadre del soccorso alpino valdostano sono impegnate alle pendici del Dente del Gigante, sul versante francese del Monte Bianco, per una richiesta di aiuto partita da una cordata di alpinisti cinesi in difficoltà. L’allarme è stato ricevuto tramite dispositivo satellitare dal Pghm francese ieri sera, le condizioni meteo però non permettono l’avvicinamento in elicottero. Analoga situazione dal versante italiano, dove il vento forte in quota impedisce l’impiego del mezzo. Una squadra composta da tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e soccorritori Sagf sta quindi procedendo via terra, dal rifugio Torino e sta raggiungendo il luogo in cui dovrebbero trovarsi le due persone in difficoltà. Il Dente del Gigante è una vetta delle Alpi Occidentali, inclusa nel gruppo di Rochefort, situato nella parte settentrionale del massiccio del Monte Bianco, tra Italia e Francia.

(immagine di repertorio ANSA/ SOCCORSO ALPINO VALDOSTANO)

