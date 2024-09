Putin: «Se la Nato fornirà missili a lungo raggio a Kiev, entrerà in guerra» – Il video

Il presidente russo, dal Forum delle Culture unite a San Pietroburgo, fa pressione sulle cancellerie occidentali affinché non forniscano all’Ucraina gli armamenti in grado di colpire in profondità il territorio russo

«I Paesi della Nato non stanno solo discutendo del possibile utilizzo da parte di Kiev delle armi occidentali a lungo raggio, ma della possibilità di essere coinvolti nel conflitto ucraino o meno». È lapidario Vladimir Putin, in una intervista a margine del Forum internazionale delle Culture unite a San Pietroburgo, sulla possibilità che l’Ucraina possa ricevere dall’Occidente armi in grado di colpire in profondità nel territorio russo. Secondo Putin così facendo la Nato supererebbe una linea rossa e verrebbe direttamente coinvolta nel conflitto. Una dichiarazione che mira a fare pressioni sui governi dei Paesi membri dell’alleanza affinché non sblocchino la fornitura di missili a lungo raggio a Kiev. «Le missioni di volo di questi sistemi possono essere effettuate essenzialmente solo dal personale militare dei Paesi della Nato. Il personale militare ucraino non può, quindi devono prendere una decisione: i Paesi della Nato sono direttamente coinvolti nel conflitto militare oppure no», ha aggiunto il presidente russo, «se questa decisione verrà presa, ciò non significherà altro che la partecipazione diretta dei Paesi della Nato alla guerra in Ucraina».

