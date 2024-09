Ue e Onu non vogliono «legalizzare la pedofilia»

«L’Unione Europea e l’Onu vogliono legalizzare la pedofilia». Questo è quello che si legge in numerosi post online. Alcuni di questi condividono un video in cui, in una discussione alle Nazioni Unite per stilare la Convenzione contro i Crimini Informatici, intervengono i rappresentanti dell’Austria e dell’Unione Europea, spiegando perché è importante che non tutta la pornografia minorile (domestica) venga criminalizzata. Tuttavia, ciò non vuol dire che Ue e Onu vogliano legalizzare la pedofilia.

Per chi ha fretta:

Si sostiene che l’Onu e l’Unione Europea vogliano legalizzare la pedofilia.

Viene condiviso un video in cui due rappresentanti all’Onu – dell’Austria e dell’Unione Europea – difendono alcune eccezioni previste nella sezione sulla pornografia minorile della bozza della Convenzione contro i Crimini Informatici.

Le eccezioni non consentono la pedofilia.

Semplicemente evitano che i minori che producono materiale pornografico che li raffigura per usi privati e consensuali vengano criminalizzati.

Dunque, non è vero che Ue e Onu vogliano legalizzare la pedofilia.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica (qui un altro esempio). Nella descrizione si legge:

I paesi dell’UE difendono davanti all’ONU che i minori possono “esplorare la propria sessualità” con gli adulti e sostengono la legalizzazione di alcune forme di pornografia infantile. Mostra meno

Nel testo in sovrimpressione al video si legge:

L’Ue sostiene la pedofilia con i bambini di 14 anni

Alerta mondiale Un contenuto simile circola con la seguente descrizione: Il potere infame…. Anche all’Onu avanza il partito pedofilo, per colpa di Ue e Usa Il nuovo trattato delle Nazioni Unite contro la pedofilia verrà alleggerito, per colpa di Ue e Usa. Le nostre delegazioni, infatti, chiedono eccezioni alla criminalizzazione della pornografia infantile, escludendo dalla perseguibilità obbligatoria immagini artificiali e anche il sesso “consensuale” dei minori. Il nuovo trattato delle Nazioni Unite sul «Rafforzamento della cooperazione internazionale per la lotta contro determinati reati commessi mediante sistemi di tecnologie dell’informazione e della comunicazione e per la condivisione delle prove in formato elettronico di reati gravi», predisposto ed approvato nella sua versione provvisoria dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro le droghe, il terrorismo e i crimini (UNODC), se venisse definitivamente sostenuto dalla maggioranza dei paesi all’Assemblea Generale nei prossimi mesi, aprirebbe alla pedofilia e legalizzerebbe abusi sessuali su minori… «Continua a leggere» La pedofilia è tra quelli che hanno i mezzi per combatterla, è per questo che non si impegnano a farlo ma piuttosto ostacolano la possibilità che ciò avvenga… L’avete capita o ve la devo spiegare (cit)

Dunque, l’Unione Europea e l’Onu vengono accusate di essere nel pieno dei lavori per legalizzare la pedofilia e gli abusi sessuali sui minori.

La Convenzione contro i Crimini Informatici

Il video che accompagna alcuni dei post, risale alla discussione tenutasi a inizio agosto per la definizione della Convenzione contro i Crimini Informatici (Convention against Cybercrime).

La rappresentante austriaca – la donna con i capelli ricci e la maglietta bianca a macchie colorate – parla a 1h 30′ 59” del video della discussione del 30 luglio 2024.

Il rappresentante dell’Unione Europea – l’uomo con i capelli bianchi, la giacca grigia e la cravatta azzurra – parla a 0h 06′ 05” del video della discussione tenutasi il 29 luglio 2024.

Entrambi difendono le eccezioni indicate nell’articolo 14 della convenzione (a pagina 7 del pdf). Che riportiamo qui sotto assieme alla sua traduzione in italiano.

Articolo 14. Reati correlati all’abuso sessuale sui minori o al materiale di sfruttamento sessuale sui minori online



1. Ogni Stato parte adotta le misure legislative e di altra natura che possono essere necessarie per stabilire come reati penali ai sensi del proprio diritto interno, quando commessi intenzionalmente e senza diritto, i seguenti comportamenti:

(a) Produrre, offrire, vendere, distribuire, trasmettere, diffondere, esporre, pubblicare o altrimenti rendere disponibile materiale di abuso sessuale sui minori o allo sfruttamento sessuale sui minori tramite un sistema di tecnologia dell’informazione e della comunicazione;

(b) Sollecitare, procurare o accedere a materiale di abuso sessuale sui minori o allo sfruttamento sessuale sui minori tramite un sistema di tecnologia dell’informazione e della comunicazione;

(c) Possedere o controllare materiale di abuso sessuale sui minori o allo sfruttamento sessuale sui minori archiviato in un sistema di tecnologia dell’informazione e della comunicazione o in un altro supporto di memorizzazione;

(d) Finanziare i reati stabiliti conformemente ai sottoparagrafi (a) a (c) del presente paragrafo, che gli Stati Parte possono stabilire come reato separato. 2. Ai fini del presente articolo, il termine “materiale di abuso o sfruttamento sessuale di minori” include materiale visivo, e può includere contenuti scritti o audio, che raffigurano, descrivono o rappresentano qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni:

(a) impegnata in attività sessuale reale o simulata;

(b) in presenza di una persona impegnata in qualsiasi attività sessuale;

(c) le cui parti sessuali sono mostrate principalmente per scopi sessuali; o

(d) sottoposta a tortura o trattamento o punizione crudele, inumana o degradante e tale materiale è di natura sessuale. Uno Stato Parte può richiedere che il materiale identificato nel paragrafo 2 del presente articolo sia limitato al materiale che:

(a) raffigura, descrive o rappresenta una persona esistente; o

(b) raffigura visivamente abuso o sfruttamento sessuale di minori. In conformità con il loro diritto interno e in linea con gli obblighi internazionali applicabili, gli Stati parti possono adottare misure per escludere la criminalizzazione di:

(a) Condotta di bambini per materiale autoprodotto che li raffigura; o

(b) La produzione, trasmissione o possesso consensuale di materiale

descritto nel paragrafo 2 da (a) a (c) del presente articolo, laddove la condotta sottostante

rappresentata sia legale come determinato dal diritto interno e laddove tale materiale sia

mantenuto esclusivamente per l’uso privato e consensuale delle persone coinvolte. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica alcun obbligo internazionale che sia

più favorevole alla realizzazione dei diritti del bambino.

L’età del consenso e le eccezioni

Dunque, come era chiaro già dalle dichiarazioni che vengono travisate, le eccezioni non consentono in alcun modo la pedofilia. Semplicemente, evitano l’ingiusta criminalizzazione di:

a) Minori che abbiano autoprodotto materiale di pornografia minorile che li raffigura (ovvero che abbiano, ad esempio, filmato o fotografato sé stessi);

b) Produzione, possesso o trasmissione di materiale di pornografia minorile, quando quest’ultima è consentita secondo la legge nazionale e viene mantenuta solo per l’uso privato e consensuale delle persone coinvolte.

Quest’ultimo caso può verificarsi quando le persone coinvolte hanno raggiunto l’età del consenso che in Italia è 14 anni. Ciò vuol dire che nel nostro Paese per un maggiorenne non è illegale avere rapporti sessuali con un minorenne solo se quest’ultimo ha raggiunto i 14 anni di età ed ha espresso esplicitamente il proprio consenso. L’età del consenso sessuale dei Paesi dell’Unione Europea può essere consultata sul sito della FRA, l’Agenzia dell’Ue per i Diritti Umani.

Conclusioni

Secondo numerosi post online, l’Onu e l’Unione Europea vorrebbero legalizzare la pedofilia. Tuttavia, le affermazioni vengono fatte sulla base di alcune frasi travisate dei rappresentanti di Ue e Austria durante le discussioni per la Convenzione contro i Crimini Informatici in seno alle Nazioni Unite. Dunque, non è vero che Ue e Onu vogliano legalizzare la pedofilia.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.

Leggi anche: