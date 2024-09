Usa 2024, il dibattito tv spinge Harris nei sondaggi e nelle donazioni. Trump: «Non ci sarà un altro confronto»

Nel primo ampio sondaggio dopo il confronto televisivo tra i due candidati alla Casa Bianca Kamala Harris ha staccato di cinque punti il rivale Donald Trump. Second l’analisi condotta da Reuters-Ipsos, la vicepresidente ha il 47% delle preferenze contro il 42% di Trump, un distacco maggiore rispetto a quello dell’ultima rilevazione di fine agosto che (+4% per la democratica). Secondo il 53 per cento degli intervistati, è stata proprio la vicepresidente ad aggiudicarsi il confronto, che ha anche incassato il ssotegno della popstar Taylor Swift, mentre la pensa in senso opposto il 24 per cento del campione. Trump, che il giorno seguente affermava di non voler concedere un altro confronto avendo, secondo lui, già vinto quello appena concluso, oggi ha ribadito che «non ci sarà un terzo dibattito». Il candidato dei Repubblicani considera così conclusi i faccia a faccia, includendo nel suo calcolo anche quello affrontato contro Joe Biden quando era ancora in corsa per il voto di novembre. «Gli elettori americani si meritano un secondo dibattito», lo ha incalzato Kamala Harris, che in sole 24 ore ha raccolto altri 47 milioni di dollari per la sua campagna elettorale.

