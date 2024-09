Usa, Biden indossa un cappello di Trump e scherza con un fan – Il video

Siparietto tra il presidente Usa Joe Biden e un fan di Donald Trump, durante una visita a una stazione dei vigili del fuoco in Pennsylvania, dove si è recato per le commemorazioni dell’11 settembre. Biden ha regalato e autografato all’uomo un cappellino presidenziale e ne ha indossato uno del tycoon. In seguito la Casa Bianca ha spiegato che si trattava di un modo per sottolineare il tema dell’unità della giornata, essendo l’evento di Shanksville dedicato alla commemorazione del volo 93, dirottato dai terroristi nel 2001. «Come gesto ha regalato un cappello a un sostenitore di Trump che poi ha detto che, con lo stesso spirito, il presidente avrebbe dovuto indossare il berretto di Trump», ha scritto il vice portavoce Andrew Bates su X.

