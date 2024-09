I ministri Ue boicottano l’Ecofin a Budapest: presenti solo 8 su 27. C’è Giorgetti per l’Italia

Il parziale boicotaggio della presidenza di turno ungherese alla guida dell’Unione Europea arriva anche all’Ecofin. Solo otto dei ventisette ministri dell’Economia europei sono presenti a Budapest per la riunione prevista per oggi. Oltre al padrone di casa Mihály Varga, ci sono il ministro italiano Giancarlo Giorgetti e i colleghi di Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Slovenia. Assenti i commissari europei Valdis Dombrovskis e Paolo Gentiloni. Le polemiche contro la presidenza ungherese sono iniziate dopo la visita del primo ministro Viktor Orban a Mosca in avvio del semestre. «Non sono deluso – ha commentato il ministro dell’economia ungherese -. Ogni Paese ha il diritto di decidere sulla propria rappresentazione e chi è la persona giusta per rappresentarlo. Inizieremo i negoziati durante il pranzo, dobbiamo aspettare per vedere quanti ministri ci saranno».

Nella foto: un’immagine della riunione Ecofin dello scorso anno (Ansa)

