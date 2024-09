Processo Open Arms, la requisitoria della procura di Palermo contro Salvini: «Neppure i terroristi si possono lasciare in mare»

Il ministro è accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per aver trattenuto per giorni, nel 2019, 147 migranti a bordo della nave della Ong. Il leader leghista, non presente in aula: «Rifarei tutto»

«La persona in mare è da salvare, ed è irrilevante la sua classificazione. Che sia un migrante, un componente di un equipaggio, un passeggero. Per il diritto internazionale della convenzione Sar anche un trafficante di essere umani o un terrorista va salvato. Poi, la giustizia farà il suo corso», ha dichiarato il pm Geri Ferrara nella sua requisitoria del processo Open Arms, in cui è imputato il vicepremier Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio. Il magistrato nel corso del suo intervento sta parlando del funzionamento del diritto nazionale e sovranazionale sui salvataggi in mare. Per la procura, nel 2019, sui 147 migranti a bordo della nave Open Arms «furono incapaci di tutelare i diritti». Il sostituto procuratore Ferrara parla di «iter criminoso nel non concedere il Pos, il place of safety». Perché il migrante «ha diritto di arrivare in un porto sicuro. I diritti dell’uomo vengono prima della difesa dei confini». Anche perché le convenzioni internazionali «impongono delle responsabilità agli Stati»: e quindi «c’è l’obbligo di soccorso in mare». «Tutti i funzionari, tutti i ministri, tutti i testimoni che abbiamo sentito in questo processo hanno detto di non sapere se a bordo della Open Arms ci fossero stati terroristi, armi, materiale propagandistico. Anche i riferimenti ai tentativi di ridistribuzione dei migranti prima del rilascio del pos non può funzionare: non ci può essere subordinazione del rispetto diritti umani e alla ridistribuzione dei migranti. Prima si fanno scendere i migranti e poi si ridistribuiscono: altrimenti si rischia di fare politica su gente che sta soffrendo», ha dichiarato il pm.

La difesa di Salvini

Salvini, oggi non presente in aula, ha rilanciato la sua difesa sui social: «Oggi a Palermo la pubblica accusa farà le sue richieste al processo che mi vede imputato per sequestro di persona. Rischio fino a quindici anni di carcere per aver mantenuto la parola data agli elettori. Rifarei tutto: la difesa dei confini dai clandestini non è reato. Avanti tutta, senza paura».

Casarini: «Questo è un processo contro chi disonora l’Italia»

«Spero solo che oggi si parli di giustizia. Giustizia nei confronti dei più deboli, di donne, uomini e bambini. Giustizia per quello che sta accadendo nel Mediterraneo, con naufragi continui, lager in Libia. Il nostro auspicio è che oggi venga scritta una pagina di giustizia. Penso che non sia un processo contro l’Italia ma un processo contro quello che disonora l’Italia», ha dichiarato Luca Casarini, capomissione della ong Mediterranea, presente nell’aula bunker del carcere Pagliarelli dove è in corso la requisitoria. d’ufficio.

