La frase di Trump «Mangiano i gatti» è lo zimbello del web: i social si scatenano tra meme e canzoni parodie – I video

«Stanno mangiando i cani, stanno mangiando i gatti» è ufficialmente la frase di Donald Trump, pronunciata durante il dibattito tv con l’avversaria Kamala Harris, più ridicolizzata della stagione e di queste elezioni americane all’orizzonte. Questa dichiarazione, riferita al presunto e inverosimile consumo di animali domestici da parte delle persone immigrate a Springfield, Ohio, ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico. E non è passato molto tempo prima che il web, regno indiscusso dei meme e della cultura virale, si appropriasse di questa perla di saggezza dell’ex (o, chissà, futuro) presidente degli Stati Uniti d’America. Così, l’improbabile frase di Trump è diventata la protagonista di una delle più improbabili hit musicali dell’anno. Il ritornello di questa canzone, un esaltante mix di «whoa whoa whoa» e «meow meow meow», è ora una sinfonia che unisce un husky e un gatto in una performance vocale, realizzata dal gruppo Kiffness. D’altronde, è il trionfo della cultura meme in cui, se una frase è troppo ridicola merita di essere presa come bersaglio solo con l’ironia.

