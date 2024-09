Boris piega l’Europa centrale: alluvioni in Repubblica Ceca, Polonia e Austria – Il video

Quattro i morti in Romania

Forti piogge stanno mettendo in difficoltà diversi stati dell’Europa centrale provocando gravi allagamenti e danni. I paesi più colpiti sono al momento Romania con 4 vittime, Repubblica Ceca, ma anche Polonia e Austria. Il ciclone Boris, artefice di questo maltempo, dovrebbe spostarsi nelle prossime ore su Ungheria, Slovacchia e parte della Germania.

Veduta aerea di Krosnowice, paese nel sud est della Polonia. Foto EPA/MACIEJ KULCZYNSKI POLAND OUT

La situazione in Austria e il rischio dello slittamento delle elezioni

In Austria le pessime condizioni meteo mettono i forse perfino le consultazioni del Nationalrat. Il cancelliere Karl Nehammer ha deciso di interrompere la campagna elettorale in vista delle elezioni nazionali del 29 settembre. Nella bassa Austria si registrano le prime evacuazioni dopo lo straripamento del fiume Danubio. Problemi anche all’aeroporto di Vienna, a Schwechat, operativo ma con forti ritardi a causa del forte vento. Allagamenti si registrano anche nel Salisburghese e in Alta Austria.

(in copertina un video da Purkersdorf, in Bassa Austria/X e foto da Klodzko, sudest della Polonia foto EPA//Maciej Kulczynski POLAND OUT)

Leggi anche: