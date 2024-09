Egitto, si ribalta bus turistico: 9 italiani feriti, di cui due in terapia intensiva. Cosa sappiamo finora

Ci sono nove cittadini italiani tra le 46 persone rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto tra Suez e Il Cairo, in Egitto. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, l’autobus, che trasportava 43 turisti e tre lavoratori locali, si è ribaltato. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Intanto, Ismail El-Hafnawy, direttore dei servizi sanitari del governatorato di Suez, ha fatto sapere che sette dei nove italiani coinvolti si trovano in condizioni stabili, mentre gli altri due sono ricoverati in terapia intensiva e versano in condizioni critiche.

Cosa sappiamo finora

Oltre ai 9 italiani, tra i feriti ci sono 21 cittadini russi, 11 turchi, tre egiziani e due britannici, secondo quanto riportato dal quotidiano egiziano Al-Ahram. Le autorità sanitarie hanno immediatamente dichiarato lo stato di emergenza all’ospedale principale di Suez, richiamando tutto il personale medico disponibile. La situazione è sotto monitoraggio continuo del ministro della Salute egiziano, Khaled Abdel Ghaffar. Al momento non risultano altre persone in condizioni di salute particolarmente gravi, ma le indagini per chiarire le cause dell’incidente sono ancora in corso. Nel frattempo, l’ambasciata d’Italia in Egitto, d’intesa con la Farnesina, sta seguendo quando accaduto e il Console italiano in Egitto è in viaggio verso Suez per fornire assistenza. La Farnesina riferisce di aver informato il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani.

