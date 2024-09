Gioele Putzu morto a 10 anni schiacciato da una porta in un campo di calcio. A Ozieri non si ferma la festa patronale con concerto di Fedez – Il video

Stava giocando con un aquilone, il piccolo Gioele Putzu. Doveva esser al sicuro, con i suoi amichetti e invece nel campo da calcio “Raimondo Meledina” di Ozieri, nel quartiere fieristico di San Nicola, ha trovato la morte. Una porta da calcio a 5 è precipitata sul bimbo che avrebbe fatto 10 anni a dicembre. Era venuto a trovare i nonni da Olbia, insieme a babbo Ivan e mamma Antonella. «Gioele, Gioele, Gioele», ha urlato il padre, arrivato sul palco, poco dopo le 20. Secondo quanto ricostruito da La Nuova Sardegna i soccorsi hanno tentato di rianimare il piccolo per oltre un’ora, invano. Il filo dell’aquilone si era arrotolato attorno a quella dannata porta e qualcosa ha compromesso l’equilibrio della struttura cadendo sul piccolo. Tutte le autorità locali, che erano presenti all’ippodromo per il Derby, si sono precipitate sul posto, insieme ai soccorsi medici, i carabinieri e al sindaco Marco Peralta.

Il concerto con Fedez e le ragioni del sindaco

Perché ieri a Ozieri era un giorno di festa, si celebrava il 98esimo Derby Sardo. E negli spazi della fiera di San Nicola, a poche centinaia di metri dal campo da calcio, tutto era pronto per i festeggiamenti civili della Beata Vergine del Rimedio, con l’esibizione di Fedez, con migliaia di spettatori attesi da tutta la Sardegna. E ha continuato, nonostante tutto. Il concerto, previsto per le 22 nel Quartiere Fieristico San Nicola, spiega la Nuova Sardegna, ha visto susseguirsi numerosi artisti sul palco. E il sindaco Marco Peralta ha cercato di spiegare il mancato annullamento delle manifestazioni. «La perdita di una giovane vita è un dolore incommensurabile. Le parole servono a poco. È il momento del silenzio, del rispetto del dolore altrui e della riflessione. Oggi la nostra Comunità è stata colpita da un’immane tragedia – ha detto il primo cittadino – : un piccolo angelo, Gioele, non è più tra noi. Il pensiero va alla famiglia che, in questo momento, sta vivendo il dolore più grande che si possa provare: la perdita di un figlio. L’amministrazione comunale si stringe intorno alla Famiglia, che non ha più il suo piccolo angelo. È doveroso infine precisare che, visto il gran flusso di persone, gli organi di pubblica sicurezza hanno ritenuto di non dover sospendere l’evento in programma per ragioni di ordine pubblico». Il cantante si è esibito, postando alcune immagini del concerto su Instagram. Non è ben chiaro se fosse informato o meno della situazione. Sta di fatto che sul suo profilo, finora, non risulta nemmeno un accenno alla tragedia. E all’indomani della tragedia sui social esplode la polemica. «Si poteva annullare, la gente avrebbe capito», è solo uno dei tanti commenti in rete.

(foto copertina a sx Gioele in uno scatto su La Nuova Sardegna / a dx Fedez ieri a Ozieri)

