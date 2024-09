Israele, Hezbollah lancia 40 razzi dal Libano sulla Galilea e il Golan

Quaranta razzi sono stati lanciati questa mattina dal Libano verso la Galilea e le alture del Golan, alcuni sono stati intercettati dalle difese aeree israeliane, il resto ha colpito aree aperte provocando incendi. Lo sostiene l’Idf, affermando che non ci sono stati feriti. Il gruppo sciita pro Iran Hezbollah ha rivendicato l’attacco affermando di aver bombardato una base militare israeliana con decine di razzi Katyusha in risposta ai raid israeliani in Libano, tra cui uno che ha colpito una motocicletta nel villaggio costiero di Sarafand, a sud di Sidone.

La minaccia degli Houthi

Un messaggio in ebraico è stato postato su X questa mattina da Hezam al-Asad, membro dell’ufficio politico del gruppo yemenita pro Iran Houthi, pungola Israele con un riferimento al razzo lanciato dallo Yemen e caduto questa mattina nel centro del Paese: «Sia nei vostri rifugi sotterranei che fuori, vi converrebbe ascoltare con molta attenzione questo pomeriggio ciò che viene detto da Abdul-Malik al-Houthi (il leader del gruppo)».

(in copertina immagine di repertorio ANSA/EPA/ATEF SAFADI)

