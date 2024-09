Il ritorno dei Pinguini e di Masini, ma anche Lazza con Pausini e Fedez con Niky Savage. Tutte le recensioni alle nuove uscite

La discografia italiana torna a sbuffare musica dalle ciminiere, così questa è la settimana che un’intera generazione stava aspettando, quella del ritorno agli inediti dei Pinguini Tattici Nucleari e Romantico ma muori di esplosivo non ha solo il titolo. A proposito di ritorni, apprezzatissimo quello di Marco Masini, mentre Lazza decide di concedere a Laura Pausini il ritornello del suo nuovo pezzo (poteva scegliere meglio) e Fedez prosegue in questa sua divertente crisi di mezza età insieme a Niky Savage. Non è un ritorno quello di Pino D’Angiò, anzi, purtroppo si tratta dell’ultima produzione musicale che la vita gli ha concesso, l’ultima goduria da parte di un assoluto re. In lista abbiamo anche Tropico con questo suo solito sound fascinoso, abbiamo Rachele Bastreghi che canta Giuni Russo e la fotta confortante della bravissima Giorgieness. Bene i Discoverland con Niccolò Fabi, Chiara Galiazzo, 3D, Babele e Ainé. Male invece Emis Killa e Massimo Pericolo, che Merk & Kremont trasportano oltre il territorio rap. Non entusiasmano nemmeno Artie5 e Bresh, mentre il disco di Side Baby va oltre, è talmente elementare e sgraziato negli intenti che meriterebbe una serissima riflessione.

Chicca della settimana: Ricordare, brano che mette insieme gli Smalto e Mox.

A voi, tutte le recensioni alle uscite della settimana.