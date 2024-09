Moldavia, scossa di terremoto in diretta tv: l’incredibile autocontrollo della presidente Maia Sandu – Il video

Non ha urlato, non è scappata, non è nemmeno uscita fuori dall’inquadratura per mettersi al riparo. Questa la pacata reazione della presidente della Moldavia Maia Sandu, durante un’intervista in diretta tv, quando la terra sotto ai suoi piedi ha iniziato a tremare. Solo un sopracciglio alzato, d’intesa con la conduttrice. Un sisma di 5.5 gradi si è verificato oggi lunedì 16 settembre a Vrancea, in Romania, facendosi sentire non solo in Ucraina meridionale, ma anche in Moldavia. Fortunatamente senza fare danni. «Mio Dio, qui sta succedendo qualcosa», ha detto durante la scossa la conduttrice dell’emittente pubblica Moldova 1. «Una anteprima in diretta, un terremoto». «Sembra proprio di sì», ha aggiunto la presidente, concordando con la giornalista di aver avuto, per la sua intervista, un finale decisamente insolito.

