Sanità, ancora violenze: aggrediti operatori di un’ambulanza ad Asti. Un paziente pesta un medico di base a Cagliari perché aveva «atteso troppo»

Le aggressioni contro i medici non hanno fine. Dopo il caso eclatante di Foggia rilanciato anche dai video realizzati dai sanitari, sono decine gli episodi denunciati dai professionisti. Gli ultimi sono quelli accaduti ad Asti e a Cagliari. In Piemonte alcuni operatori di un’ambulanza sono stati aggrediti dai parenti di una vittima di un incidente stradale. In Sardegna, invece, un medico di base è stato pestato da un paziente perché colpevole di averlo fatto «aspettare da troppo tempo».

L’aggressione di Asti

Gli operatori del 118 erano arrivati lì per un incidente stradale. Nel corso del loro intervento ad Asti, ieri 16 settembre, sono stati però aggrediti «verbalmente e fisicamente» dai parenti della vittima. «Massima solidarietà» ai sanitari hanno espresso l’assessore regionale alla sanità, Federico Riboldi, e il direttore generale di Azienda Zero, Adriano Leli. L’assessore Riboldi spiega anche che la Regione provvederà alla loro sicurezza: «Oltre a ringraziare gli operatori che quotidianamente lavorano con professionalità e dedizione vorrei ribadire che cercheremo in tutti i modi di tutelarli da aggressioni che mettono a rischio la loro incolumità. Con ancora più determinazione procederemo nell’attuazione delle misure che abbiamo definito nell’incontro del 5 settembre scorso in Prefettura, alla presenza dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e dell’Asl».

Il pestaggio di Cagliari

Nella tarda mattinata di oggi, 17 settembre, un medico di base è stato pestato da un paziente durante la sua attività nel laboratorio medico nella zona di via Santa Maria Chiara. L’aggressore si sarebbe irritato, a suo dire, per l’eccessiva attesa in sala d’aspetto. In seguito a una discussione con il dottore che l’aveva invitato a riprendere posto, riporta Fanpage, il paziente lo avrebbe aggredito provocandogli lesioni da almeno 10 giorni di prognosi. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno trasportato il professionista in ospedale. Sono anche intervenuti gli agenti della squadra volante della Questura di Cagliari che hanno fermato l’uomo. Il paziente ora rischia l’arresto.

