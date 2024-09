Muore investito a piedi di notte sulla A4, era un tifoso del Liverpool: si cercano due persone che erano con lui

Un uomo irlandese di 51 anni, da poco atterrato all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, è stato investito nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 settembre mentre attraversava a piedi l’autostrada A4, nel tratto tra Seriate e Bergamo. L’incidente è avvenuto intorno all’una, quando un cittadino svizzero alla guida di un Suv se l’è trovato davanti in terza corsia, direzione Brescia, senza riuscire a evitare l’impatto. La vittima, partita da Manchester, aveva con sé un biglietto per la partita di Champions League di questa sera tra Milan e Liverpool. Secondo una prima ricostruzione, stava attraversando l’autostrada a piedi per raggiungere l’albergo, un NH Hotel, di cui aveva una prenotazione, e potrebbe essere stato il navigatore dello smartphone a suggerirgli per errore quel percorso. Sembrerebbe però, stando al racconto di un testimone, che nei pressi del luogo dell’impatto ci fossero altre due persone, un uomo con il figlio. Potrebbero essere altri due tifosi inglesi, conosciuti durante il volo o in aeroporto, che hanno tentato di attraversare insieme al 51enne, per poi desistere e rimanere ai margini della strada. I due però si sono allontanati subito dopo l’incidente e ora rischiano la denuncia per omissione di soccorso. Gli investigatori stanno cercando di individuarli.

